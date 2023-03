Parcs Canada soutient que son nouveau système de réservation en ligne fonctionne bien

De plus en plus de femmes font l'essai de jeux de hasard ou d’argent en ligne pour la première fois, un phénomène qui devra faire l’objet de recherches approfondies au cours des prochaines années, selon la chercheuse Sylvia Kairouz. Une étude menée en 2021 auprès de 4500 Québécois a révélé que les femmes rapportent dans une plus grande proportion ...