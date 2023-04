Quels sont les frais annexes à la construction d'une maison ?

La construction d’une maison est un projet qui implique de réaliser différentes démarches comme l’achat du terrain, les demandes de permis ou de crédit. Pour la plupart, ces démarches sont payantes et c’est la somme de toutes les dépenses qui constitue le coût total du projet. Ce coût peut alors être décomposé en deux grandes parties, à savoir : les coûts de base et les frais annexes.

En ce qui concerne les frais annexes liés à la construction d’une maison, ceux-ci concernent généralement 3 éléments. Lesquels ?

Les frais liés au terrain

D’emblée, il faut savoir qu’il est possible de consulter un constructeur de maison sur la Rive-Nord pour connaître les différents frais annexes liés à la construction d’une maison. Le premier type de frais annexes est celui lié au terrain.

Forcément, avant de pouvoir construire une maison ou tout autre bien immobilier, il faut d’abord trouver un terrain approprié. Il s’agit bien souvent de la première étape du projet. De la recherche à l’acquisition du terrain, plusieurs opérations sont effectuées et celles-ci impliquent des frais. C’est notamment le cas des :

frais de l’agence immobilière ou de l’intermédiaire à la vente ;

frais de notaire ;

frais de bornage ;

frais de viabilisation.

En règle générale, ce premier type de frais annexes constitue le plus gros des dépenses annexes.

Les frais liés au crédit immobilier

Après l’acquisition du terrain, le projet peut suivre son cours. La prochaine étape consiste alors à trouver une source de financement pour la construction. Dans la pratique, un projet de construction d’une maison est généralement financé par un crédit immobilier.

Mais pour obtenir un crédit, il ne suffit pas de remplir les conditions exigées par la banque. Les demandeurs doivent également s’acquitter des frais suivants :

frais de dossier ;

frais d’assurances ;

frais de garantie.

Les frais liés à la construction

Une fois le terrain acquis et les fonds nécessaires au projet réunis, il est possible de démarrer la construction. Comme pour les précédentes étapes, celle de la construction entraîne également des dépenses supplémentaires. Ces dépenses se présentent principalement sous forme de taxes et font partie des frais annexes. Parmi ces taxes liées à la construction figurent entre autres :

la taxe d’aménagement ;

la taxe départementale ;

l’assurance dommage-ouvrage.

Toutefois, en fonction de la localité et de la législation en vigueur, la nature des taxes liées à la construction d’une maison peut varier.

Les frais liés à l’habitation

Les frais liés à l’habitation ou à l’utilisation de la maison ne font pas véritablement partie des frais annexes à la construction. Cependant, ils font partie intégrante des sources de dépenses et les futurs propriétaires doivent s’en acquitter chaque année. Ces frais intègrent notamment ceux liés à la taxe foncière ou aux services publics.