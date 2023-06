Meta va mener des essais visant à bloquer les nouvelles pour certains utilisateurs

La vague de chaleur qui touche le Québec n’est pas annonciatrice de la météo des prochains mois dans l’est du Canada, selon MétéoMédia, qui prévoit toutefois du temps sec et chaud plus à l’ouest, dans des provinces déjà aux prises avec d’intenses incendies de forêt. «L’été 2023 marquera la fin d’un cycle avec des températures qui seront plus ...