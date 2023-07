Les changements climatiques et la pollution lumineuse menacent les lucioles

Héma Québec a besoin de plus de dons de sang en raison des besoins plus élevés des centres hospitaliers lors de la période des vacances estivales. L’agence annonce mardi qu’elle devra prélever 500 dons hebdomadaires de plus au cours des prochaines semaines. Les besoins concernent tous les groupes sanguins, plus particulièrement le groupe O Rh ...