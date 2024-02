Une étude de l'INSPQ conclut que le taux de suicide se stabilise au Québec

La Cour supérieure a autorisé une action collective contre les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) publics qui ont vécu des éclosions de COVID-19 en 2020 et 2021. Plus précisément, le tribunal autorise l'action collective pour «toute personne ayant résidé à tout moment entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021 dans l’un des ...