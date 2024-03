Ottawa veut restreindre la vente de sachets de nicotine ciblant les jeunes

Ces jours-ci, Mylène Gamache-Tremblay passe ses soirées et ses fins de semaine à prendre les commandes de lunettes pour éclipse solaire, à les emballer et à les expédier dans tout l'est du pays. La détaillante de jouets en ligne de la région de Montréal affirme que l'exécution des commandes lui prend littéralement toutes ces journées. Les ...