Le taux de croissance démographique en 2023 est le plus élevé depuis 1957

Le Canada a enregistré l'année dernière son taux de croissance démographique annuel le plus élevé depuis plus de six décennies, selon Statistique Canada.

L'organisme fédéral affirme que la population a bondi de 3,2 % en 2023, son rythme le plus rapide depuis 1957, lorsqu'elle avait augmenté de 3,3 %.

Cette augmentation a porté la population à 40 769 890 habitants en date du 1er janvier 2024.

Le total est en hausse de 1271 872 personnes par rapport au début de 2023.

Statistique Canada précise que la majeure partie de la croissance était due à l'immigration temporaire l'année dernière.

Sans l'immigration temporaire, le taux de croissance de la population canadienne aurait été de 1,2 %.