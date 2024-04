La Fondation Olo élargit son offre alimentaire

Les familles accompagnées par la Fondation Olo recevront dorénavant des coupons échangeables contre de la purée et des céréales pour bébé, du tofu et du pain, a-t-on annoncé mardi.

Cette nouvelle offre, a expliqué la directrice générale de la fondation, Élise Boyer, vise à soutenir l'acquisition par la famille de saines habitudes alimentaires et à répondre aux besoins nutritionnels du bébé «qui évoluent rapidement entre la naissance et l'âge de deux ans».

«C'est une étape très importante dans l'histoire de la fondation», a assuré Mme Boyer.

La Fondation Olo accompagne des familles pendant les mille premiers jours de la vie de l'enfant, du début de la grossesse jusqu'à son deuxième anniversaire. Elle leur offre depuis plusieurs années des œufs, du lait et des légumes surgelés en période prénatale.

Le tofu et le pain ont été choisis en raison de leur valeur nutritive, de leur polyvalence et de leur accessibilité, a-t-on expliqué par voie de communiqué.

Les purées et les céréales permettront aux parents de suivre et de répondre aux besoins évolutifs de leur bébé «à un moment clé de son développement», a-t-on ajouté.

«Ce ne sont pas les mêmes aliments que ceux qui sont offerts pendant la grossesse, a dit Mme Boyer. Ce sont des aliments qui ont été choisis au terme d'une démarche extrêmement rigoureuse.»

Le tofu, a-t-elle ajouté, a été choisi parce qu'il est riche en protéines végétales. Les pains offerts seront ceux de la boulangerie Saint-Méthode, qui propose plusieurs produits de grains entiers.

Les purées de viande et les céréales pour bébés enrichies visent quant à elles à combattre le risque d'anémie qui augmente pendant les six premiers mois de vie, une période pendant laquelle «les réserves de fer que le bébé s'est constituées pendant la période de grossesse sont à risque d'être utilisées», a dit Mme Boyer.

«La Fondation Olo ne fait pas de dépannage alimentaire, a-t-elle rappelé. Nous sommes là pour accompagner, pour favoriser l'acquisition de saines habitudes alimentaires.»

Les familles, poursuit-elle, se heurtent à trois grandes barrières quand vient le temps de s'alimenter sainement: celle du coût, qui n'a pas besoin d'être expliquée; celle de l'adversité, qui fait que tous n'ont pas le loisir de prioriser leur alimentation face aux autres dépenses; et celle des connaissances.

«Par connaissances, j'entends les savoirs, les habilités culinaires et parentales, les habilités de planification, de budget, d'optimisation, a détaillé Mme Boyer. C'est très large, mais c'est tout le bagage qui fait en sorte que ça va être plus ou moins facile (pour certains) de composer des menus le plus nutritif possible.»

Cette nouvelle offre est rendue possible grâce à la collaboration du gouvernement du Québec et à l’intégration des nouveaux partenaires Belov, Unisoya et Boulangerie St-Méthode.

La Fondation Olo souhaite maintenant planifier l’ajout de fruits et de légumes pour couvrir l’ensemble des groupes alimentaires.

Jean-Benoit Legault, La Presse Canadienne