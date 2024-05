Des changements pour mieux informer la population sur la fumée liée aux feux de forêt

Environnement Canada tente d'améliorer la façon dont les risques pour la santé sont communiqués lorsque les incendies de forêt envoient de la fumée dangereuse dans l'air.

Pendant les alertes actives, les zones touchées par des valeurs élevées de la Cote air santé seront désormais marquées en rouge sur une carte qui montre les conditions météorologiques et la pollution de l'air à travers le pays.

L'agence fédérale indique qu'elle publiera également un nouveau type d'avis sur la qualité de l'air lorsque la Cote air santé dépassera 10 en raison de la fumée d'un incendie de forêt. Une valeur supérieure à 10 indique un risque très élevé pour la santé.

L'atteinte de cette cote déclenchera un avis d'Environnement Canada qui met en garde contre une aggravation potentielle des effets sur la santé. La notification exhortera les gens visés à envisager sérieusement d'annuler leurs événements en plein air.

Pendant ce temps, l'Ontario et l'Alberta ont rejoint la plupart des autres provinces en utilisant une version améliorée de la Cote air santé, qui reflète les pics horaires de particules fines dans l'air, connues sous le nom de PM 2,5.

La Cote air santé est présentée sur une échelle de 1 à 10, en plus d'une section «supérieur à 10». Plus le chiffre est élevé, plus les risques pour la santé sont grands.

La dégradation de la qualité de l'air affecte particulièrement les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées.

La Presse Canadienne