Alice, Florence, Noah et Liam au sommet du classement des prénoms les plus populaires

Noah et Liam, chez les garçons, de même que Florence et Alice, chez les filles, ont été les prénoms les plus populaires chez les nouveau-nés l'an dernier au Québec, selon le classement annuel publié par Retraite Québec.

Il s'agit d'un changement en tête du classement chez les filles, alors que Florence et Alice ont tous deux devancé Emma, qui avait été le prénom féminin le plus populaire en 2021 et 2022.

L'an dernier, Alice et Florence ont été utilisés 465 fois chacun, tandis que Emma a été donné à 456 bébés. Olivia (430) et Charlie (415) complètent le top-5.

Le seul prénom à faire son entrée dans le top-10 est Béatrice (300) qui prend la place de Rose (15e - 291).

Chez les garçons, Noah conserve la tête pour une troisième année de suite, alors qu'il a été donné à 613 bébés. Il suit toutefois une trajectoire à la baisse, après avoir servi 728 fois en 2021 et 660 fois en 2022.

En deuxième position, William cède sa place à Liam, utilisé 556 fois l'an dernier. En fait, William chute à la cinquième place dans le classement de 2023 (520). Liam avait été le prénom masculin le plus utilisé en 2020.

Mis à part quelques changements dans l'ordre, la composition du top-10 est restée la même chez les garçons en 2022 et 2023.

Retraite Québec a recensé 77 241 enfants nés au Québec ou arrivés dans la province en 2023.

—

Les 10 prénoms les plus populaires en 2023 au Québec chez les filles:

- Alice (465)

- Florence (465)

- Emma (456)

- Olivia (430)

- Charlie (415)

- Charlotte (405)

- Livia (359)

- Léa (326)

- Béatrice (300)

- Juliette (300)

—

Les 10 prénoms les plus populaires en 2023 au Québec chez les garçons:

- Noah (613)

- Liam (556)

- Léo (549)

- Thomas (535)

- William (520)

- Édouard (495)

- Jacob (468)

- Louis (427)

- Nathan (400)

- Arthur (398)