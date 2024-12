Grève de 14 syndicats de paramédics dans plusieurs régions du Québec

Dans le cadre de la 23e année de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, le 5 décembre dernier, l’équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) est allée recueillir les denrées et les dons en argent amassés par ses membres. Au total, seize entreprises membres se sont mobilisées dans le but de venir en aide aux ...