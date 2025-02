Opération Nez rouge : 28 000$ pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

La plus récente édition de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy a permis à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy de récolter 28 000 $ pour les étudiants du Cégep. La somme a été dévoilée le 18 février , lors de la traditionnelle rencontre des bénévoles.

La directrice générale de la Fondation, madame Myriam Arpin, en a profité pour souligner la grande implication du comité organisateur et des bénévoles présents. Elle leur a rappelé que le fait d’offrir leur temps sert non seulement à rendre les routes plus sécuritaires durant la période des Fêtes, mais aide aussi la population étudiante du Collège.

En effet, chaque année, les montants recueillis grâce à la campagne de l’Opération Nez rouge permettent à la Fondation du Cégep de poursuivre sa mission, qui est de favoriser et de reconnaître l'excellence, la persévérance et l'engagement des étudiant.e.s par des remises de bourses. La Fondation soutient également le développement technologique du Collège, aide les cégépien.ne.s rencontrant des difficultés financières et contribue régulièrement à la mise en place de projets formateurs pour notre relève locale.

Grâce à ses diverses activités de financement, la Fondation travaille de concert avec le Cégep de Sorel-Tracy afin de favoriser la réussite éducative des jeunes du Collège. Celui-ci accueille chaque année plus de 1000 étudiant.e.s qui bénéficient d’un milieu de vie stimulant et chaleureux grâce à l’implication des enseignant.e.s et des intervenant.e.s du Cégep, mais aussi grâce à la collaboration de plusieurs partenaires de la région.

L’Opération Nez rouge sera de retour le 28 novembre 2025. D’ici là, vous pouvez joindre l’organisation et son maître d’œuvre durant toute l’année