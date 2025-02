Les entreprises de la région invitées à poursuivre leur transformation

Le préfet de MRC de Pierre-De Saurel, Vincent Deguise, a invité les gens d'affaires à poursuivre la transformation dans laquelle s'est engagée la région dans le cadre de l'imposition des lourds tarifs sur les exportations vers les États-Unis. C'est lors d'un dîner avec les membres de la Chambre de Commerce de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy qu'il a passé son message.

L'été dernier les élus régionaux souhaitaient redéfinir les ambitions et les aspirations de la MRC qui a un leadership régional à assumer dans le développement socioéconomique et dans l’aménagement durable du territoire. « Au cours des derniers mois, nous avons travaillé à une planification stratégique pour la période qui nous mènera dans un premier temps à 2030. Elle a été adoptée par le Conseil de la MRC la semaine dernière » a déclaré Vincent Deguise.

Selon ses observations, la région intégrerait de vastes réseaux d’influence, d’entreprises, de créneaux comme celui de l’industrie navale ou de la transformation agroalimentaire. « Nous travaillons d’arrache- pied pour que les décideurs politiques des autres paliers de gouvernement nous connaissent et voient nos besoins », poursuit Vincent Deguise. En s’adressant à eux, il a appelé les entrepreneurs à continuer à jouer le rôle d’ambassadeurs de la région.

Le préfet rappelle que la MRC est tenue de limiter l’étalement urbain qui génère des coûts énormes pour les prochaines générations. « On ne peut plus faire du développement résidentiel comme on le faisait il y a quelques années. »

Il a présenté quelques éléments qui font partie de la réflexion actuelle à la MRC : l’optimisation et le réaménagement des espaces urbains, la dynamisation des cœurs de villages en milieu rural, le soutien à la mobilité active en poursuivant l’intégration du réseau cyclable qui a un impact économique et touristique, le positionnement du commerce de proximité, essentiel à la qualité de vie, l’adaptation aux changements climatiques. Il a également pris l’engagement de réaliser ce travail avec les municipalités du territoire et avec les citoyens.

Dans le dossier des changements climatiques, Vincent Deguise a rappelé qu’un développement économique respectueux de l’environnement est en fait une opportunité pour renforcer notre secteur économique si on veut aller vers les marchés européens, par exemple, qui ont des normes environnementales élevées. Tout en étant forcé de reconnaitre que ce sera un défi avec le nouveau contexte international, le préfet invite la région à ne pas abandonner les efforts de décarbonation.

Ces préoccupations se traduisent dans des responsabilités très concrètes de la MRC, comme la gestion des matières résiduelles. Le défi n’est pas nouveau, mais la possibilité que le site d’enfouissement qui reçoit le contenu des bacs noirs soit fermé en 2030 pose un défi supplémentaire au moment où des négociations s’engageront bientôt avec EBI.

Le préfet a également relevé que la région doit être à l’affût des enjeux sociaux qui émergent, comme la question du logement, de l’insécurité alimentaire du transport collectif. « Une région qui s’enrichit ne doit pas permettre de voir les écarts se creuser dans sa population entre ceux qui ont et ceux qui ont moins. »

« Soyons attentifs aux nuages noirs qui se pointent et soyons conscients de risques, mais n’arrêtons pas nos efforts. Notre région est un partenaire du développement du Québec et c’est le message que nous voulons livrer aux entreprises qui choisiront d’investir chez nous, aux gens qui viendront vivre chez nous. Mais c’est aussi la réalité quotidienne pour des centaines d’entreprises, d’entrepreneurs qui sont déjà dans la région et qui la font vivre avec des milliers de travailleuses et de travailleurs, » a conclu Vincent Deguise.