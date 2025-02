Le CISSS offre une formation sur les médicaments aux moniteurs

Le CISSS de la Montérégie-Est a conçu des formations destinées aux moniteurs et responsables des camps de jour concernant l'administration des médicaments aux enfants de manière sécuritaire. Il s'agit d'une première au Québec.

La création de ces six capsules vidéos ont été possibles grâce au déploiement de la Règle de soins nationale (RSN).

En collaboration avec la Direction des soins infirmiers, la Direction adjointe – activités de prévention, promotion et protection de la santé, et l’Association des camps du Québec (ACQ), les vidéos sont disponibles depuis novembre 2024.

Elles présentent diverses thématiques sur des situations qu'ils peuvent rencontrer : c’est quoi une activité confiée?, juste un médicament, vraiment?, administrer des médicaments par la bouche... c’est simple?, reconnaître une crise d’asthme et bien intervenir, reconnaître une réaction allergique et bien intervenir et dix choses à retenir.

« Cette initiative met également en lumière l'expertise de l'infirmier(-ère) scolaire, qui joue un rôle clé dans la qualité et la sécurité des soins. Nous sommes fières de les rendre disponibles et d’encourager leur utilisation en Montérégie, mais également partout au Québec! » , explique Julie Trudeau-Aubin, conseillère cadre en soins spécialisés, continuum médecine ambulatoire et responsable du projet