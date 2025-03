Service Canada s'engage à traiter les demandes de passeport dans les 30 jours

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il allait mettre en place une nouvelle garantie de 30 jours ouvrables pour les demandes de passeport.

Cela signifie qu'Ottawa remboursera les frais si la demande n'est pas traitée dans les 30 jours.

Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a indiqué que ce changement serait effectif plus tard cette année, et qu'une option de renouvellement en ligne qui sera lancée cet été.

Service Canada a lancé un projet pilote de renouvellement de passeport en ligne en décembre.

Le gouvernement libéral avait promis pour la première fois ces renouvellements numériques en mai 2023. Ils devaient initialement être disponibles l'automne suivant.

Le changement a été annoncé après que la pandémie de COVID-19 a entraîné un énorme retard dans le traitement de demandes de passeport, que Service Canada a eu du mal à gérer.

Les arriérés ont commencé en 2022, lorsque les gens ont recommencé à voyager à l'étranger en grand nombre.

Des milliers de Canadiens qui avaient laissé expirer leur passeport pendant la pandémie ont fait la queue pour le faire renouveler, et Service Canada a également dû faire face à une pénurie de personnel après que certains employés aient été redéployés à l'interne pour faire face à d'autres problèmes liés à la pandémie.

En réponse à cette situation, le gouvernement a doublé le nombre d'employés de Service Canada affectés au traitement des demandes de passeport.

Karina Gould, qui était alors ministre responsable, a affirmé en mars 2023 que l'arriéré avait été complètement éliminé.

Le gouvernement a également lancé un certain nombre d'outils en ligne pendant cette période, dont un qui permettait aux citoyens de vérifier l'état de leur demande et un tableau de bord montrant la durée des délais d'attente dans différents bureaux de Service Canada.

Vendredi, le ministre Beech a publié un rapport sur l'état du service qui indiquait que le ministère s'attend à délivrer un nombre record de 5,4 millions de passeports cette année.

Il a noté que la plupart des gens reçoivent désormais leur passeport dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt d'une demande en personne, et que 99 % d'entre eux obtiennent le document dans les 10 jours ouvrables.

M. Beech a affirmé que près de 1000 personnes ont participé au projet pilote de renouvellement en ligne jusqu'à présent.

L'élargissement de ce service, a-t-il dit, signifiera que «le Canadien moyen aura la possibilité de ne plus jamais avoir à faire la queue pour un passeport».

«Cela signifie également que vous pouvez faire une demande de passeport de n'importe où au Canada et à n'importe quel moment», a-t-il ajouté, notant que cela permettra aux habitants des communautés rurales et du Nord d'économiser de l'argent et de réduire le coût de la livraison des passeports.

Le rapport sur le service mentionne également des changements dans les délais d'attente des centres d'appels de l'assurance-emploi et quelque 3,8 millions de demandes qui ont été soumises pour le programme de soins dentaires.

«Comme vous pouvez le constater, le gouvernement n'est pas brisé», a déclaré M. Beech.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne