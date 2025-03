Grève des Métallos au sein de cinq traverses, du 23 au 25 mars

Le Syndicat des métallos annonce une grève de trois jours au sein de cinq traverses, du 23 au 25 mars.

Les traverses touchées seront celles de Tadoussac—Baie-Saint-Catherine, L'Isle-aux-Coudres—Saint-Joseph-de-la-Rive, Québec—Lévis, Matane—Godbout et Sorel—Saint-Ignace-de-Loyola.

La grève aura précisément cours du 23 mars à 6h jusqu'au 25 mars à 19h.

La section locale concernée du Syndicat des métallos, affilié à la FTQ, représente les officiers de navigation et officiers mécaniciens à la Société des traversiers du Québec.

Dans le cas des traverses de Tadoussac—Baie-Sainte-Catherine et L'Isle-aux-Coudres—Saint-Joseph-de-la-Rive, des services essentiels devront être maintenus. Ceux-ci doivent faire l'objet de discussions entre les parties patronale et syndicale, après quoi le Tribunal administratif du travail sera appelé à évaluer s'ils seront suffisants pour assurer la santé et la sécurité du public.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne