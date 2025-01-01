Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a déclaré que Postes Canada réduirait la fréquence de livraison du courrier postal à domicile afin de consolider ses finances.

Le ministre a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral accepterait toutes les recommandations du rapport de la Commission d'enquête sur les relations de travail concernant Postes Canada, qui préconisait également l'ajout de boîtes postales communautaires.

Ce changement prévu à la livraison du courrier devrait faire passer le délai moyen de livraison du courrier postal de Postes Canada à une échelle de trois à sept jours, alors que le délai était auparavant de trois à quatre jours.

La commission a également recommandé des modifications à la convention collective de Postes Canada afin de permettre à la société d'État d'embaucher des employés à temps partiel la fin de semaine pour l'aider à gérer la charge de travail en semaine.

Le gouvernement fédéral invoque la diminution du volume de courrier postal et la faible part de marché des colis détenue par Postes Canada pour justifier ces changements.

Il affirme que Postes Canada a besoin de ces changements pour assurer sa viabilité financière et maintenir un service fiable.

Alessia Passafiume, La Presse Canadienne