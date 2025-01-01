Nous joindre
Après 14 jours de fermeture préventive

Réouverture du parc canin Elzéar-Cournoyer

durée 11h00
14 novembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Après 14 jours de fermeture préventive, le parc canin Elzéar-Cournoyer situé au 3010, place des Loisirs, à Sorel-Tracy, est de nouveau accessible à tous. 

Cette mesure avait été prise sur recommandation des vétérinaires locaux, ayant remarqué plusieurs cas de toux du chenil et voulant éviter sa propagation qui se transmet entre chiens par contacts rapprochés, sans toutefois s’attaquer aux humains.

On observe présentement une diminution de cette maladie respiratoire grave dans la région.

Rappelons que le parc avait été fermé de façon préventive le mercredi 29 octobre en raison d’une éclosion.

Il est recommandé de consulter son vétérinaire pour plus d’informations.

