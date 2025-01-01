Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Après six soirs d'activité

Près de 180 raccompagnements pour Opération Nez rouge à Sorel-Tracy

durée 10h00
15 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Opération Nez rouge Sorel-Tracy a réalisé 179 raccompagnements en six soirées d'activités sur les douze prévues. 

« Malgré une température clémente, mais froide, on observe un léger recul du nombre d’appels et de bénévoles par rapport à l’an dernier. Toutefois, les gens se montrent très généreux lorsqu’ils nous croisent dans leurs partys ou à la fin d’un raccompagnement, sachant que les dons profitent aux étudiants du Cégep. C’est tout de même positif, quand on y pense, puisqu’on constate une évolution des habitudes de vie : il n’est plus rare de croiser des chauffeurs désignés lors de nos passages dans les soirées de la région », souligne Myriam Arpin, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, maître d’œuvre régional.

Les personnes désireuses d'utiliser le service de raccompagnement bénévole, pourront le faire les 19 et 20 décembre, ainsi que les 24, 26, 27 et 31 décembre. 

« Si vous avez un peu de temps, joignez-vous à nous! La mobilisation des bénévoles fait toute la différence : elle nous permet de raccompagner davantage de gens en toute sécurité. Que vous soyez seul ou en groupe, être à l’Opération Nez rouge, c’est vivre une soirée mémorable tout en aidant la communauté à profiter d’un retour bien accordé! », ajoute Mme Arpin.

Bien que le service est offert gratuitement, cela reste une campagne de financement. En effet, tous les dons recueillis sont remis à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy afin de soutenir directement les personnes étudiantes.

Il est toujours possible de devenir bénévole en s'inscrivant à : www.operationnezrouge.com ou via l’application mobile.

Pour toute information, contactez la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au 450 742-6651, poste 2105. Pour suivre l’actualité de la campagne et voir des photos et anecdotes, rendez-vous sur Facebook : facebook.com/onrsorel.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Réouverture du parc canin Elzéar-Cournoyer

Publié le 14 novembre 2025

Réouverture du parc canin Elzéar-Cournoyer

Après 14 jours de fermeture préventive, le parc canin Elzéar-Cournoyer situé au 3010, place des Loisirs, à Sorel-Tracy, est de nouveau accessible à tous.  Cette mesure avait été prise sur recommandation des vétérinaires locaux, ayant remarqué plusieurs cas de toux du chenil et voulant éviter sa propagation qui se transmet entre chiens par ...

LIRE LA SUITE
76 % des Québécois seraient pour la contraception gratuite

Publié le 3 novembre 2025

76 % des Québécois seraient pour la contraception gratuite

La grande majorité des Québécois (76 %) souhaiterait avoir un accès gratuit à la contraception, selon un sondage Léger commandé par Québec solidaire (QS) et rendu public lundi. En entrevue, la co-porte-parole de QS, Ruba Ghazal, exhorte le gouvernement Legault d'adopter cette mesure, lui qui répète constamment vouloir soulager le «portefeuille» ...

LIRE LA SUITE
Fermeture temporaire du parc canin Elzéar-Cournoyer à Sorel-Tracy

Publié le 29 octobre 2025

Fermeture temporaire du parc canin Elzéar-Cournoyer à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy a pris la décision de fermer pour une période de 14 jours le parc canin Elzéar-Cournoyer au 3010, place des Loisirs, en raison de plusieurs signalements de cas de toux du chenil.  Il est possible que la fermeture se prolonge si le problème persiste. On explique que cette mesure est prise de façon préventive puisque la ...

LIRE LA SUITE