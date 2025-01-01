Près de 180 raccompagnements pour Opération Nez rouge à Sorel-Tracy

Opération Nez rouge Sorel-Tracy a réalisé 179 raccompagnements en six soirées d'activités sur les douze prévues.

« Malgré une température clémente, mais froide, on observe un léger recul du nombre d’appels et de bénévoles par rapport à l’an dernier. Toutefois, les gens se montrent très généreux lorsqu’ils nous croisent dans leurs partys ou à la fin d’un raccompagnement, sachant que les dons profitent aux étudiants du Cégep. C’est tout de même positif, quand on y pense, puisqu’on constate une évolution des habitudes de vie : il n’est plus rare de croiser des chauffeurs désignés lors de nos passages dans les soirées de la région », souligne Myriam Arpin, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, maître d’œuvre régional.

Les personnes désireuses d'utiliser le service de raccompagnement bénévole, pourront le faire les 19 et 20 décembre, ainsi que les 24, 26, 27 et 31 décembre.

« Si vous avez un peu de temps, joignez-vous à nous! La mobilisation des bénévoles fait toute la différence : elle nous permet de raccompagner davantage de gens en toute sécurité. Que vous soyez seul ou en groupe, être à l’Opération Nez rouge, c’est vivre une soirée mémorable tout en aidant la communauté à profiter d’un retour bien accordé! », ajoute Mme Arpin.

Bien que le service est offert gratuitement, cela reste une campagne de financement. En effet, tous les dons recueillis sont remis à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy afin de soutenir directement les personnes étudiantes.

Il est toujours possible de devenir bénévole en s'inscrivant à : www.operationnezrouge.com ou via l’application mobile.

Pour toute information, contactez la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy au 450 742-6651, poste 2105. Pour suivre l’actualité de la campagne et voir des photos et anecdotes, rendez-vous sur Facebook : facebook.com/onrsorel.