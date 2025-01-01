Fermeture temporaire du parc canin Elzéar-Cournoyer à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy a pris la décision de fermer pour une période de 14 jours le parc canin Elzéar-Cournoyer au 3010, place des Loisirs, en raison de plusieurs signalements de cas de toux du chenil. Il est possible que la fermeture se prolonge si le problème persiste.

On explique que cette mesure est prise de façon préventive puisque la maladie est fortement contagieuse et se transmet entre chiens par contacts rapprochés. Elle cause une infection aiguë et contagieuse de la trachée et des bronches de l’animal.

Il est recommandé aux propriétaires d’éviter tout contact entre leur chien et les chiens non-vaccinés. On les invite également à surveiller les symptômes éventuels de leur animal (toux, effort de vomissement, manque d’appétit). La maladie n’est pas dangereuse pour les humains. Si vous avez des doutes, consultez un vétérinaire.