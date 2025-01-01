Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Après plusieurs cas de toux du chenil dans la région

Fermeture temporaire du parc canin Elzéar-Cournoyer à Sorel-Tracy

durée 11h00
29 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Ville de Sorel-Tracy a pris la décision de fermer pour une période de 14 jours le parc canin Elzéar-Cournoyer au 3010, place des Loisirs, en raison de plusieurs signalements de cas de toux du chenil.  Il est possible que la fermeture se prolonge si le problème persiste.

On explique que cette mesure est prise de façon préventive puisque la maladie est fortement contagieuse et se transmet entre chiens par contacts rapprochés. Elle cause une infection aiguë et contagieuse de la trachée et des bronches de l’animal.

Il est recommandé aux propriétaires d’éviter tout contact entre leur chien et les chiens non-vaccinés. On les invite également à surveiller les symptômes éventuels de leur animal (toux, effort de vomissement, manque d’appétit). La maladie n’est pas dangereuse pour les humains. Si vous avez des doutes, consultez un vétérinaire.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Publié le 9 septembre 2025

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année. Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du ...

LIRE LA SUITE
Étude: peu de différence entre 7000 et 10 000 pas par jour

Publié le 1 août 2025

Étude: peu de différence entre 7000 et 10 000 pas par jour

L'objectif bien connu de dix mille pas par jour n'offre que peu d'avantages pour la santé si on le compare à une cible de sept mille pas par jour, conclut une nouvelle revue systémique publiée par des chercheurs australiens. Oui, disent les auteurs, marcher dix mille pas par jour plutôt que sept mille réduit le risque de décès toutes causes ...

LIRE LA SUITE
Hausse des décès du cancer du col de l'utérus chez les 35-44 ans au Canada

Publié le 31 juillet 2025

Hausse des décès du cancer du col de l'utérus chez les 35-44 ans au Canada

On observe une montée des décès du cancer du col de l'utérus chez certains groupes de femmes au Canada, en particulier les 35-44 ans. Le Dr Marc Steben, président du Congrès mondial sur les ITS et le VIH, qui se tenait à Montréal cette semaine, déplore que le Canada ne mette pas en place une stratégie nationale pour dépister le VPH, la principale ...

LIRE LA SUITE