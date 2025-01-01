Plus que quelques jours avant la date limite de la pose des pneus d'hiver

Rappelons qu'au Québec, les véhicules circulant sur les routes doivent être obligatoirement munis de quatre pneus d'hiver conformes et en bon état, à partir du 1er décembre jusqu'au 15 mars.

D'ailleurs, cette année la neige est arrivée hâtivement dans plusieurs régions du Québec et plusieurs propriétaires n'ont toujours pas fait installer leurs pneus pour une meilleure sécurité. On rappelle qu'il est toujours préférable de les faire poser avant la date limite et de les retirer bien après le 15 mars.

Le gouvernement du Québec indique également que le changement de pneus est aussi une bonne occasion de faire une bonne mise au point de votre véhicule avant la saison froide. Voici quelques conseils et éléments à vérifier pour un hiver sécuritaire.

Mise au point pour la saison hivernale

Plusieurs points sont importants à vérifier dont le fonctionnement des essuie-glaces et du système de chauffage et de dégivrage, le niveau de lave-glace, le liquide de freins et liquide de servodirection, l'antigel, l'huile à moteur et huile à transmission, les pneus, y compris le pneu de secours, le système électrique et système d'allumage, les feux et le klaxon, les courroies, freins, batterie et alternateur.

Pneus d'hiver : obligatoires du 1er décembre au 15 mars inclusivement

On rappelle que tous les véhicules routiers motorisées qui sont immatriculés au Québec, doivent être munis de pneus d'hiver. On exclut dans la réglementation véhicule lourd, véhicule-outil ou machine agricole.

Cette obligation s'applique aussi aux véhicules de promenade offerts en location au Québec ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux motocyclettes.

En cas de non-respect de la date limite, la personne fautive risque une amende variant de 200 $ à 300 $ plus les frais.

Quelques exceptions

Il existe quelques exceptions concernant l'obligation de respecter la date du 1er décembre.

Il n'est pas obligatoire d'avoir des pneus d'hiver : les 7 premiers jours qui suivent l'achat d'un véhicule à un commerçant, les 7 jours qui précèdent la fin d'un contrat de location de 12 mois ou plus, sur un véhicule ayant une plaque d'immatriculation amovible (plaque X), sur un véhicule ayant un certificat d'immatriculation temporaire (Transit), jusqu'à concurrence de 7 jours après la date de délivrance de ce certificat, sur une habitation aménagée de façon permanente en logement, sur la roue de secours d'un véhicule, sur une moto utilisée comme véhicule d'urgence et sur un véhicule pour lequel a été délivré un certificat d'exemption de pneus d'hiver.

Pourquoi les pneus d'hiver sont-ils obligatoires?

Pour une raison d'adhérence

Sur le site du gouvernement du Québec, on indique que « dès que le mercure descend en dessous de 7 °C ou qu'il y a présence de glace ou de neige sur la route, la gomme des pneus d'été ou quatre-saisons devient dure et peu adhérente. De plus, la structure des rainures des pneus d’été ou quatre-saisons n’est pas conçue pour retenir la neige comme celle des pneus d’hiver. La neige retenue dans les rainures des pneus d’hiver contribue à augmenter leur adhérence. »

Parce que la gomme des pneus d'hiver est conçue pour adhérer à la route

La gomme de caoutchouc des pneus d'hiver est spécialement conçue pour respecter certains critères de souplesse jusqu'à une température de -40 °C, ce qui permet d'avoir une bien meilleure adhérence sur la chaussée.

Pneus d'hiver usagés? Vérifiez la profondeur de la bande de roulement

Pour une meilleure traction, la profondeur de la bande de roulement de vos pneus devrait être d’au moins 4,8 mm (6/32 po) au moment de leur installation, et ce, sur toute sa largeur.

Cette profondeur vous permettra généralement d’utiliser vos pneus de façon sécuritaire si vous devez sortir sur une chaussée enneigée. Toutefois, si vous utilisez vos pneus sur de longues distances pendant la période hivernale, portez une attention particulière à leur état; la traction de votre véhicule pourrait diminuer rapidement à partir de ce degré d'usure.

Date de fabrication des pneus : à vérifier!

Portez attention à la date de fabrication de vos pneus, particulièrement lors de l'achat. Un vieux pneu aura une bande de roulement durcie et sera moins efficace sur la neige et la glace.

Pour connaître la date de fabrication d'un pneu

Repérez le marquage DOT de 4 chiffres inscrit sur le flanc. Par exemple, l'inscription 3613 signifie que le pneu a été fabriqué au cours de la 36e semaine de l'année 2013.

Pneus à crampons et chaînes

Les pneus à crampons (ou pneus cloutés) sont autorisés du 15 octobre au 1er mai inclusivement pour : les véhicules de promenade, les taxis ou automobiles assimilées à un taxi et les véhicules de commerce dont la masse totale en charge n'excède pas 3 000 kg.

Les chaînes sont autorisées sur les pneus : des véhicules d'urgence, des tracteurs de ferme et des véhicules routiers utilisés pour le déneigement et l'entretien hivernal.