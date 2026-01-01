Tracés de matière: récit en transformation

Le Comité 21 Québec, en collaboration avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) et le Centre d’artistes Agrégat, présente l’exposition Tracés de matières : récits en transformation. C’est plus de 1 500 personnes qui seront sensibilisées en économie circulaire. L’experte du Comité 21 en ESG+C et économie circulaire, les six artistes lauréats et les vingt entreprises participantes font la démonstration d’une collaboration novatrice pour exprimer le potentiel de création de nouveaux produits locaux à partir de matières résiduelles industrielles.

« Montérégie Économique croit en l’importance de mettre en lumière des initiatives innovantes en économie circulaire. Nous encourageons vivement les entrepreneurs à s’inspirer de ces œuvres pour diversifier leur démarche durable », mentionne Josée Plamondon, directrice générale de Montérégie économique.

« La démarche Affiche ta culture Circulaire est un projet qui témoigne de l’importance de voir autrement les matières résiduelles industrielles et d’intégrer la dimension culturelle dans les organisations. Cette démarche a permis de développer un langage commun avec les entreprises, les artistes et le grand public », précise Lorraine Simard, directrice-générale et cofondatrice du Comité 21 Québec . « Qui de mieux que les artistes pour incarner cette transformation ? Car l’artiste, depuis toujours, voit dans l’inutile, le potentiel du beau. Il détourne les objets, réinvente les matières, fait parler ce que nous avons rejeté », Nadine Maltais, directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

Le Centre d’artistes Agrégat accueille actuellement jusqu’au 21 février cette exposition en économie circulaire. « Agrégat est heureuse d’accueillir l’exposition Tracés de matières : récits en transformation dans notre centre. En lançant la programmation 2026 de l'Atrium avec cette exposition, Agrégat souhaite mettre en avant l’importance de l’économie circulaire et du maillage entre artistes et entreprises dans le cadre de son projet Art[à]faire », Ania Morochnik, directrice générale du Centre d’artiste Agrégat.

L’exposition se poursuivra au Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy du 26 mars au 23 avril et finalement de retour au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges du 7 mai au 7 juin 2026.

Les six artistes lauréats ont travaillé leur prototype d’un produit artistique selon les principes de l’économie circulaire. Les six artistes lauréats et finalistes pour cette exposition sont : Chloé Beaulac, Laurence Boire et Marion Paquette du collectif Scenario collectivo, Dana Edmonds, Jason Jay Gillingham, Marie-Josée Gustave, Sonia Reboul, Audrey Sambeau, Quentin Savignac et Vincent Vandenbrouck du collectif DEÇÀDELÀ. L’expographie est une réalisation de Patil Tchilinguirian, avec l’appui d’Ania Morochnik du Centre d’artistes Agrégat.

L’initiative Affiche ta culture Circulaire 2024-2026 du Comité 21 est soutenue financièrement par leMinistère des affaires municipales et de l’Habitation du Québec, dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Le projet est également soutenu grâce à un partenariat initié dès 2018 avec le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Les entreprises participantes engagées dans la voie de la circularité et le Centre d’artistes Agrégat de par son expertise contribuent au succès de cette première exposition en économie circulaire, entreprises et artistes.

De plus, cette diffusion régionale itinérante de l’exposition est soutenue financièrement par Montérégie Économique dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement pour l’économie et la main-d’œuvre en Montérégie.

Le Comité 21 remercie également la MRC Vaudreuil-Soulanges, Développement économique Vaudreuil-Soulanges, Montérégie Économique, RECYC-QUÉBEC, Hydro-Québec, Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, IKEA Centre de distribution Beauharnois, mdtp atelier d’architecture inc., Polymos et plus de vingt entreprises participantes à cette édition de la démarche Affiche ta culture Circulaire.