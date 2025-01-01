Nous joindre
Prévisions de MétéoMédia: un «hiver d'antan»

durée 09h00
26 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Les Québécois peuvent espérer un Noël blanc, voire «un hiver d’antan», selon les prévisions de MétéoMédia.

Au grand bonheur des skieurs et des amateurs de sports d’hiver, MétéoMédia prédit un hiver enneigé pour une bonne partie du Québec et de l’Ontario.

«On prévoit davantage de précipitations que la normale et celles-ci vont être, en majorité, sous forme de neige», a commenté André Monette, chef du service météorologique à MétéoMédia, en entrevue avec La Presse Canadienne.

«C’est sûr qu’on n’est jamais à l’abri d’un redoux extraordinaire le 23 décembre, qui ferait qu’on perdrait de la neige, mais, en général, notre niveau de confiance pour avoir un Noël blanc est assez élevé», a ajouté le météorologue.

Québec et Ontario

Selon les prévisions de MétéoMédia, les températures seront sous les normales pour l’ensemble de l'hiver, qui s’étend du 1er décembre au 28 février en Ontario et au Québec.

«Le temps froid marquera particulièrement la première moitié de l’hiver. Il faudra porter une attention particulière aux trajectoires des dépressions qui apporteront leur lot de précipitations, mais qui pourraient être sous formes variées (neige, grésil, verglas et pluie) à l’occasion.»

Deux phénomènes à l’échelle planétaire vont grandement influencer le type d’hiver que nous vivrons, selon André Monette.

«D’abord, sur le plan océanique, La Niña est présente, ce qui apporte généralement du temps froid dans les Prairies canadiennes et plus de précipitations au Québec et en Ontario.»

Ensuite, le vortex polaire sera aussi plus présent sur l’Amérique du Nord.

«La combinaison des deux gardera une grande partie du Canada avec des températures sous les normales», a indiqué le météorologue.

Le vortex polaire, «c'est un tourbillon d'air froid qui reste au pôle normalement, mais cette année, on pense» que certains «joueurs météo, dont probablement un réchauffement stratosphérique», vont faire que ce vortex «va descendre vers nos latitudes» en Amérique du Nord.

«Ce vortex risque de revenir quand même souvent, surtout en première moitié de l'hiver, mais il devrait être moins intense pour la deuxième moitié d'hiver», ce qui signifie que les températures pourraient être plus prêt des normales en fin de saison.

Ailleurs au pays

Les provinces de l’Atlantique devraient connaître un hiver plus clément que leurs voisines de l’Ouest, car elles seront, selon MétéoMédia, «à l’écart des grandes descentes d’air froid».

«On prévoit des températures dans les normales pour les provinces maritimes, même au-dessus des normales quand on s'en va vers l'est de la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et au Labrador», a indiqué André Monette.

Les provinces de l’ouest du pays devraient connaître un hiver froid, sauf en Colombie-Britannique où les températures seront près des normales.

De nombreuses poussées d’air arctique sont attendues de l’Alberta jusqu’au Manitoba. «Avec des redoux plus discrets, la saison de ski dans les Rocheuses canadiennes s’annonce très prometteuse», selon MétéoMédia.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne

