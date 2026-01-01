Nous joindre
42e édition

L'Opération Nez Rouge tire un bilan positif, malgré une baisse des trajets au Québec

durée 15h00
5 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

L'Opération Nez Rouge dresse un bilan positif de son service de raccompagnement lors de la période des Fêtes, même si une baisse du nombre de trajets et de bénévoles a été constatée pour cette 42e édition au Québec.

Dans la province, ce sont 18 393 raccompagnements qui ont été effectués par 17 735 bénévoles qui ont répondu présents du 28 novembre jusqu'au 31 décembre, selon le bilan dévoilé lundi.

Ces chiffres sont un peu moins élevés que l'année précédente, où 19 495 bénévoles avaient ramené à bon port 20 950 demandeurs.

Marilyn Vigneault, directrice générale de l'Opération Nez Rouge, est loin de s'inquiéter de cette diminution.

«On n'interprète pas négativement le tout parce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être une adoption accrue de comportement responsable au niveau de la population», a-t-elle expliqué en entrevue avec La Presse Canadienne.

«Pour nous, cette diminution-là ne témoigne pas nécessairement d'un désengagement de la population au niveau de la sécurité routière», a-t-elle ajouté.

Les conditions météorologiques ont aussi «joué des tours» à l'organisation, qui a dû s'adapter face à la pluie ou encore le verglas qui ont touché la province en décembre.

«Parfois, non seulement nos centrales fermaient pour des questions de sécurité, mais si les centrales jugeaient qu'elles pouvaient rester ouvertes, cela pouvait décourager quand même certains bénévoles et avoir un impact au niveau de l'implication», a souligné Mme Vigneault.

Un pic des raccompagnements a toutefois été noté à la mi-décembre, notamment autour de la fin de semaine du 13 et 14 décembre.

«Il y a beaucoup de partys d'employés qui battent leur plein à ces dates-là, les festivités des fêtes commencent», a rappelé la directrice générale.

«Ce sont des fins de semaine où l'on a vu entre autres le vendredi soir près de 2400 raccompagnements seulement pour cette soirée-là au Québec», a-t-elle précisé.

Au niveau national, ce sont 22 996 raccompagnements qui ont eu lieu grâce à l'implication de 21 766 bons Samaritains.

Du côté du Nouveau-Brunswick, on totalise 1194 retours sécuritaires avec l'aide de 1176 bénévoles. À l'inverse du Québec, le nombre de déplacements et de bénévoles a augmenté par rapport à l'édition précédente.

L'Opération Nez rouge sera bien de retour pour la prochaine édition et les bénévoles intéressés pourront faire part de leur engagement à partir de novembre 2026.

«Au niveau des bénévoles, on en a jamais assez, a martelé Mme Vigneault. Plus on a de bénévoles qui mettent la main à la pâte, plus on est efficaces sur le terrain, que ce soit en termes de durée d'attente, mais aussi en termes de raccompagnements qui peuvent être effectués.»

Audrey Sanikopoulos, La Presse Canadienne

