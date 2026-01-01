La pauvreté infantile a augmenté pour la troisième année consécutive au Canada

Une organisation qui milite pour mettre fin à la pauvreté infantile affirme que le nombre d'enfants vivant dans des foyers qui ont du mal à payer leurs factures et à acheter de la nourriture continue d'augmenter.

Le rapport 2025 de Campagne 2000 indique que 30 000 enfants supplémentaires sont tombés dans la pauvreté en 2023, selon les dernières données nationales disponibles.

Cela signifie que le taux de pauvreté infantile a augmenté pour la troisième année consécutive, ce qui, selon le groupe, montre que les efforts visant à inverser la tendance ne fonctionnent pas.

Le rapport indique que 1,4 million d'enfants vivaient dans la pauvreté en 2023, les ménages monoparentaux y étant particulièrement exposés, selon les données sur le revenu familial.

Cela représente un taux de pauvreté infantile de 18,3 %.

Le rapport indique que 45 % des enfants en famille monoparentale vivaient dans la pauvreté, contre 10,1 % dans les familles biparentales.

L'organisation souligne que le taux de pauvreté infantile a augmenté par rapport à 2020, année où les aides gouvernementales liées à la pandémie l'avaient temporairement réduit à 13,5 % sur la base du revenu familial après impôt.

Le rapport indique que les enfants sont le groupe d'âge le plus susceptible de vivre dans la pauvreté au Canada.

Il précise que le Nunavut avait le taux de pauvreté infantile le plus élevé du pays, avec près de 39 % des enfants vivant dans la pauvreté. La Saskatchewan et le Manitoba affichaient aussi des taux supérieurs à la moyenne, oscillant autour de 27 %.

Le Yukon affichait le taux de pauvreté infantile le plus bas de toutes les provinces et tous les territoires, avec 12 %. Le rapport précise que cela s'explique par le fait que la plupart des Yukonnais vivent à Whitehorse, où les revenus sont supérieurs à la moyenne et où le marché de l'emploi est stable.

Il indique que les habitants des régions rurales et éloignées du Yukon sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, en particulier les peuples autochtones.

Nicole Thompson, La Presse Canadienne