Des associations demandent l'arrêt de l'extension de l'aide médicale à mourir

Inclusion Canada et des dizaines d'autres organisations œuvrant dans le domaine des handicaps et de la santé mentale demandent à Ottawa de renoncer à l'élargissement prévu de l'accès à l'aide médicale à mourir l'année prochaine.

Les personnes dont la seule affection sous-jacente est une maladie mentale ne sont pas admissibles à l’aide médicale à mourir.

Un comité parlementaire composé de députés et de sénateurs examine actuellement si le Canada est prêt à mettre fin à cette exclusion en mars prochain.

Une lettre vient d'être acheminée par 90 organisations au premier ministre Mark Carney, à la ministre de la Santé Marjorie Michel et au ministre de la Justice Sean Fraser.

Elles font valoir que les personnes vulnérables, en particulier celles en situation de handicap, sont en danger et que les services de santé mentale et de soutien aux personnes handicapées du pays sont insuffisants.

Les organisations souhaitent que les personnes atteintes de troubles mentaux soient définitivement exclues de l'accès à l'aide à mourir.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne