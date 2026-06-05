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Société

Suite à des données alarmantes

Menaces visant les élus: Christine Fréchette appelle à la vigilance

Menaces visant les élus: Christine Fréchette appelle à la vigilance
Photo: La Presse Canadienne
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La première ministre Christine Fréchette a appelé jeudi les élus à la «vigilance» parce que «les menaces viennent de toutes parts».

Elle réagissait à des données alarmantes de l'Assemblée nationale divulguées mardi en commission parlementaire, concernant la sécurité des députés.

La Direction de la sécurité du parlement a traité 668 dossiers en 2025-2026, par rapport à 498 l'année précédente, soit une augmentation de 34 %, selon les statistiques relevées par la présidente Nathalie Roy.

Les dossiers arrivent des bureaux de circonscription et il peut s'agir par exemple de «menaces ou de méfait», a-t-on indiqué.

Sur ces 668 dossiers, un peu moins de la moitié, soit 296, ont été considérés comme des «dossiers d'intérêt», c'est-à-dire qu'ils ont été jugés comme «sérieux» par les corps policiers et peuvent mener à des enquêtes criminelles. Il s'agit d'une hausse de 27 % des «dossiers d'intérêt», par rapport à l'année précédente.

«Les menaces viennent de toutes parts, elles sont en lignes, tout comme dans les lieux qu'on visite, donc il faut être très vigilant et mettre en priorité toutes les notions de sécurité», a plaidé la première ministre, en conférence de presse, en marge d'une annonce à l'hôpital de La Malbaie, dans Charlevoix, jeudi.

Cela justifie selon elle l'imposant dispositif de sécurité qui l'entoure et elle a d'ailleurs tenu au même moment à rendre hommage à ses gardes du corps.

«Les menaces prennent différentes formes, souvent plus insidieuses» et prennent de l'ampleur, a-t-elle ajouté en assurant qu'elle en fait une priorité. C'est pour cette raison qu'elle a créé le nouveau ministère de la Sécurité intérieure, a-t-elle justifié.

Mme Fréchette ne s'est pas avancée toutefois sur les raisons qui expliquent la hausse des menaces visant les élus.

D'ailleurs, la première ministre a par la suite visité une boulangerie à La Malbaie, sous haute surveillance de sa garde rapprochée, même si l'accueil de la clientèle et du personnel a été très cordial et plutôt bienveillant même, comme ont pu l'observer les représentants des médias.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

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