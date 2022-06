La MRC de Pierre-De Saurel lance une campagne sur la civilité dans les sports

Afin de prioriser le développement de soi, l’apprentissage et le plaisir par la pratique du sport, la MRC de Pierre-De Saurel et ses partenaires lancent la campagne Peu importe le sport, vous êtes son modèle.

Déjà bien connu dans le monde de la petite enfance, Vous êtes son modèle, une initiative du comité Pour le plaisir de bouger et de bien manger, positionne le parent comme étant un modèle à suivre et à imiter. Cette fois-ci, la campagne s’adresse aux jeunes de 6 à 12 ans ainsi qu’à leurs parents. À cet effet, les parents sont sensibilisés à l’importance d’être de bons modèles pour leur enfant, notamment en respectant l’arbitre, en remerciant l’entraîneur et en encourageant leur enfant, et ce, peu importe le sport. On espère ainsi que les enfants apprennent tôt à favoriser un climat de respect, de reconnaissance et d’esprit sportif, mais aussi que la notion de plaisir soit priorisée dans les sports.

Plusieurs affiches seront installées dans les parcs municipaux sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel pour promouvoir la campagne. En collaboration avec certains partenaires, dont les municipalités, le Club de soccer du Bas-Richelieu et l’Association Baseball Amateur du Bas-Richelieu, un courriel sera envoyé aux parents afin de transmettre le message. De plus, les entraîneurs de soccer arboreront pour la saison 2022, le logo de la campagne afin de rappeler que sur les terrains, c’est tolérance zéro violence. D’autres actions viendront au cours de l’été et une phase deux est prévue afin d’élargir la campagne aux sports scolaires de même que dans les arénas.

L’émission La Tribune sera entièrement consacrée à cette campagne le 7 juin prochain et pourra être écoutée sur les ondes de CJSO.

Les organisations sportives souhaitant se joindre au mouvement peuvent communiquer avec la responsable du dossier, Véronique Massé, au 450 743-2703 poste 230 ou à [email protected]

Peu importe le sport, vous êtes son modèle est un projet initié par la MRC de Pierre-De Saurel, la Ville de Sorel-Tracy et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Est (CISSS-ME).