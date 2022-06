Un troisième quart qui coule l’équipe canadienne féminine de water-polo

L’équipe canadienne féminine de water-polo ne sera pas du tableau éliminatoire des Championnats du monde.

Dimanche, les Canadiennes ont été vaincues 10-7 par les Néerlandaises. La troupe de l’entraîneur David Paradelo était dans le coup à la mi-match alors que la marque était de 3-3, mais tout s’est écroulé pour elle au troisième quart.

Axelle Crevier a été la première marqueuse de la rencontre après un peu plus de 2 minutes de jeu. Les Néerlandaises ont égalé le pointage avec 40 secondes à faire au premier quart après un beau jeu de passes, mais le Canada a répliqué avec 7 secondes à faire pour reprendre l’avance grâce à Verica Bakoc.

Le deuxième quart a été plus tranquille avec un but de chaque côté, dont un de la Lavalloise Shae La Roche. La gardienne montréalaise Clara Vulpisi a fait du bon travail devant la cage canadienne en plus de celui de ses coéquipières en défense qui ont bloqué plusieurs tirs.

Le vent a tourné en faveur des Néerlandaises au troisième quart lorsqu’elles ont inscrit cinq buts consécutifs pour porter la marque à 8-3. Gurpreet Sohi a redonné de l’espoir d’un début de remontée aux Canadiennes, sauf que leurs adversaires ont immédiatement répliqué pour porter le pointage à 9-4.

David Paradelo a alors sorti Verica Bakoc des buts pour la remplacer par Jessica Gaudreault avec 2 minutes à jouer au troisième quart.

La gardienne ottavienne a limité les Néerlandaises à un seul but jusqu’à la fin du match, tandis que ses coéquipières ont été peu plus actives à l’attaque. Le manque de précision dans les passes et tirs au but du clan canadien n’a toutefois pas permis à l’équipe de revenir dans le match.

Kyra Christmas, Kindred Paul et Emma Wright ont été les autres marqueuses du Canada dont la Québécoise Amanda Amorosa faisait également partie de la liste des joueuses.

Les Canadiennes seront de retour dans la piscine mardi afin de jouer un match de classement des places 9 à 12 contre le Kazakhstan.