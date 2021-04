Rencontre avec le président du Jour de la Terre, Pierre Lussier

Voir la galerie de photos

Aujourd'hui, le 22 avril, c'est le Jour de la Terre. Cette journée spéciale existe depuis 1970 et a donné naissance à plusieurs organismes, notamment Jour de la Terre Canada. Pierre Lussier en est le président depuis sa fondation en 1991.

En entrevue vidéo avec Néomédia, il nous explique le rôle de l'organisation et celui de cette journée. Engagement écologique, sensibilisation à l'environnement et combats contre la pollution sont au coeur des préoccupations du Jour de la Terre.

« La thématique de cette année est Prenons soin de la planète, parce que quand on prend soin de la Terre, on prend soin de nous », explique le militant. « Et avec la pandémie on a montré qu'on était capable de très bien s'occuper nous, en restant à la maison par exemple. Donc on est aussi capable de la faire pour l'environnement. »

Découvrez l'entrevue complète dans cette vidéo.