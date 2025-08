Qu'arrive-t-il après le rejet de l'offre de Postes Canada?

Des experts syndicaux affirment qu'une nouvelle grève des services postaux est peu probable, alors que les travailleurs syndiqués de Postes Canada ont rejeté la dernière série d'offres de leur employeur lors d'un vote forcé et que les parties réfléchissent à la suite des événements.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé vendredi que les quelque 55 000 membres qu'il représente ont rejeté la dernière proposition de Postes Canada, qui aurait entraîné des augmentations salariales d'environ 13 % sur quatre ans et une restructuration visant à ajouter des travailleurs à temps partiel à l'entente.

Environ 68,5 % des facteurs urbains qui ont voté étaient contre l'entente, tandis que leurs collègues des zones rurales et suburbaines étaient contre à 69,4 %.

Adam King, professeur adjoint au programme d'études syndicales de l'Université du Manitoba, affirme que le vote de ratification forcé ordonné par le gouvernement fédéral et administré par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) était une «diversion».

«Espérons qu'au bout du compte, nous parviendrons à une entente à la table des négociations, là où elle aurait dû être au départ», a-t-il soutenu en entrevue.

«La direction de Postes Canada devra absolument proposer une solution que le syndicat estime réellement acceptable pour les membres.»

L'impasse persiste

Les négociations pour une nouvelle convention collective durent depuis plus d'un an et demi. Le gouvernement fédéral a demandé au CCRI d'intervenir pour mettre fin à la grève postale pendant la période des Fêtes à la fin de l'année dernière, mais les parties restent dans l'impasse.

La société de la Couronne a demandé à la ministre de l'Emploi, Patty Hajdu, de soumettre ses plus récentes propositions de la fin mai – les qualifiant d'«offres finales» – à un vote forcé des travailleurs.

Postes Canada s'est dite «déçue» des résultats du vote vendredi et a indiqué qu'elle évaluait les prochaines étapes.

Le STTP a indiqué dans un bulletin adressé à ses membres la semaine dernière que ses négociateurs étaient prêts à retourner à la table des négociations. L'interdiction nationale des heures supplémentaires, en vigueur depuis que le STTP a déclaré la grève à la fin mai, sera maintenue entre-temps.

M. King a reconnu que, même si le vote n'était pas en faveur de Postes Canada, il ne s'agissait pas d'un rejet «écrasant»; plus de 30 % des votants s'étant prononcés en faveur des ententes telles que présentées.

Larry Savage, professeur au département d'études syndicales de l'Université Brock, a avancé que la division apparente au sein du STTP rendrait difficile la mobilisation des membres sur une ligne de piquetage.

«Même si l'on pouvait organiser efficacement une grève, il ne me semble pas évident que cela produirait les résultats escomptés par le syndicat», a déclaré M. Savage en entrevue.

Avant de soumettre les offres de Postes Canada au vote, la ministre Hajdu avait demandé aux parties de convenir d'un arbitrage exécutoire pour mettre fin au conflit.

Le STTP était globalement favorable au renvoi des négociations à l'arbitrage, mais Postes Canada s'y est opposée, arguant que cela bloquerait les négociations dans un long processus.

Impacts sur le service en difficulté

Postes Canada a averti que l'incertitude entourant l'issue des négociations contractuelles continue de coûter chaque jour des millions de dollars au service postal en difficulté, les clients se tournant vers la concurrence.

Les difficultés financières de la société de la Couronne ont été bien documentées tout au long des négociations. Un rapport de la Commission d'enquête sur les relations de travail, rédigé par le commissaire William Kaplan plus tôt cette année, a conclu que le service postal était en faillite et nécessitait des réformes substantielles pour se maintenir à flot.

Mais selon M. King, les arbitres ont tendance à être «conservateurs» lorsqu'il s'agit de trouver un terrain d'entente et qu'il est peu probable qu'ils apportent les changements structurels radicaux que Postes Canada recherche dans une nouvelle entente.

M. Savage a convenu que «l'arbitrage exécutoire n'est pas vraiment une solution à long terme aux problèmes de Postes Canada».

«Je pense que le vote final forcé de la direction était un pari risqué et qu'il leur a explosé au visage, mais ils ont encore des cartes en main», a-t-il indiqué.

Postes Canada pourrait imposer unilatéralement de nouvelles modalités contractuelles et «mettre le syndicat au défi de faire la grève», a suggéré M. Savage, ou commencer à licencier des travailleurs si ses activités vacillent.

«Ces deux stratégies exerceraient une pression énorme sur le syndicat pour qu'il parvienne à une entente», a-t-il soutenu.

«Évidemment, le danger pour Postes Canada est que ses tactiques agressives jusqu'à présent n'ont apparemment fait qu'éloigner davantage les parties.»

Mme Hajdu a déclaré vendredi dans un communiqué que le gouvernement fédéral s'attend à ce que les parties retournent à la table des négociations et trouvent une solution «le plus rapidement possible».

Une réforme à venir?

Compte tenu des difficultés financières mentionnées dans le rapport, M. Savage s'attend à ce que le gouvernement fédéral envisage de restructurer le mandat de Postes Canada après la fin du conflit de travail actuel.

Cela pourrait entraîner, comme le suggère le rapport de William Kaplan, une nouvelle expansion des boîtes postales communautaires ou la fin de la livraison quotidienne à domicile.

Dans ce contexte, M. Savage a souligné que les négociations portent moins sur la question de savoir qui l'emportera que sur celle de savoir qui survivra à long terme.

«Une tempête se prépare pour la direction de Postes Canada et le syndicat. Et je pense qu'il est important de surmonter cette épreuve, mais je pense que ce n'est rien en comparaison de ce qui s'en vient», a-t-il prévenu.

Craig Lord, La Presse Canadienne