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Société

Près de 88 000 nouveaux emplois en mai

Le taux de chômage a reculé pour s'établir à 6,6 % en mai au Canada

Le taux de chômage a reculé pour s'établir à 6,6 % en mai au Canada
Photo: La Presse Canadienne
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L'économie canadienne a créé de manière inattendue 88 000 emplois en mai, selon Statistique Canada, ce qui a permis de compenser en partie les baisses enregistrées depuis le début de l'année sur le marché du travail.

Cette hausse de l'emploi a fait en sorte que le taux de chômage a reculé à 6,6 % à l'échelle nationale, alors qu'il s'établissait à 6,9 % en avril.

La baisse du taux de chômage a été encore plus importante au Québec, alors qu'il est passé de 6,2 % en avril à 5,6 % en mai.

Statistique Canada précise que les gains en matière d'emploi ont été généralisés dans tous les secteurs et se sont concentrés sur les emplois à temps plein.

Le secteur de la construction a mené le bal avec une hausse d'environ 27 000 emplois le mois dernier. À l'inverse, le secteur du commerce de gros et de détail a perdu quelque 35 000 postes.

Avant la publication des données, les économistes s'attendaient en moyenne à une création de 10 000 emplois.

Les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans, qui avaient été confrontés à un marché du travail difficile à l'été 2025, ont profité d'une forte augmentation des emplois à temps plein en mai, selon Statistique Canada.

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