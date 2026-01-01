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Scène fédérale

Les candidatures aux postes de la fonction publique reculent de 29%

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11 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

Le nombre de candidats à un poste au sein de l'administration fédérale a chuté l'année dernière, alors qu'Ottawa réduisait considérablement les effectifs de la fonction publique.

Il y a deux ans, on comptait plus d’un million de candidatures pour des postes au sein de la fonction publique fédérale.

Cependant, entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026, ce chiffre a chuté de près de 30 %, pour passer sous la barre des 735 000.

Le nombre d'offres d'emploi publiées par le gouvernement a également baissé de près de 40 %, tandis que le nombre de personnes ayant quitté la fonction publique, qu'il s'agisse de départs à la retraite ou de démissions, a augmenté de 12 %.

On a également constaté une baisse d’environ 52 % du nombre de promotions au sein de la fonction publique en 2025-2026, par rapport à l’année précédente.

Dans le budget 2025, le gouvernement libéral s’est engagé à réduire les effectifs de la fonction publique d’environ 40 000 personnes d’ici avril 2029.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

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