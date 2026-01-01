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Données de la Santé publique

Comment la fumée des feux de forêt peut affecter votre cerveau

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17 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

Les dangers de la fumée des feux de forêt ne se limitent pas aux poumons ou au cœur, ils peuvent également affecter le cerveau.

Des recherches récentes montrent que les minuscules particules issues de la fumée des feux de forêt – appelées PM2,5, ou particules fines – sont si petites qu’elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons.

Mais leur parcours ne s'arrête pas toujours là.

Certaines se glissent dans la circulation sanguine ou atteignent directement le cerveau par le nez, explique la Dre Bhavini Gohel, de l’Institut O’Brien pour la santé publique de l’Université de Calgary.

Lorsque les toxines atteignent le cerveau, elles peuvent provoquer une inflammation, entraînant un brouillard mental, un manque de concentration et des maux de tête, précise-t-elle.

Une exposition croissante à ces particules nocives peut également causer des dommages à long terme aux cellules cérébrales, entraînant un déclin cognitif.

Ces préoccupations sanitaires liées à une pollution atmosphérique dangereuse font suite à la fumée des feux de forêt du nord de l’Ontario, qui a rendu le ciel brumeux dans le sud de la province.

La Dre Gohel, responsable médicale de la Climate Health System Alliance, affirme qu’une exposition croissante à cet air peut conduire à la démence.

«Auparavant, nous nous concentrions principalement sur les poumons, mais nous commençons désormais à mieux comprendre les effets observés sur le cerveau lui-même, et ceux-ci sont en réalité principalement d’ordre cognitif», souligne-t-elle.

Une étude portant sur près de 7000 adultes d’âge mûr à travers le Canada, publiée en mai, a révélé que les personnes vivant dans des zones où la pollution atmosphérique est plus élevée obtenaient de moins bons résultats aux tests de mémoire.

La Dre Abo Akintan, directrice médicale de plusieurs établissements de soins de longue durée à Toronto, explique que les perturbations causées par ces particules peuvent affecter la capacité du cerveau à transmettre correctement les informations.

«C’est ainsi que s’expliquent certains des changements cognitifs que nous observons», mentionne la Dre Akintan.

«Et nous savons qu’une exposition à long terme, sur plusieurs semaines, mois ou années, conduit indéniablement à la démence ainsi qu’à d’autres altérations cognitives», ajoute-t-elle.

La Dre Akintan précise qu’elle encourage ses patients à rester à l’intérieur et à fermer les fenêtres pour éviter toute exposition.

Les établissements de soins de longue durée où elle travaille ont également mis en place des zones rafraîchissantes et installé des purificateurs d’air.

Pour de nombreux patients, l’effet est cumulatif et plus fréquent au sein des populations exposées de manière chronique à la fumée.

«Il s’agit généralement de personnes vivant dans des zones à faible niveau socio-économique», avance la Dre Akintan.

«Chez certaines populations dont nous savons qu’elles sont davantage exposées aux feux de forêt, nous constatons clairement une incidence plus élevée de troubles cognitifs et de démence», indique-t-elle.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne

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