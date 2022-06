Début des soirées musicales dans les parcs à Sorel-Tracy

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, sont fiers d’annoncer la concrétisation d’une entente de 1 707 798 $ avec la MRC de Pierre De Saurel pour la réalisation du projet de carrefour virtuel régional d’attraction, d’installation et de rétention des talents et ...