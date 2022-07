Une soirées musicale à Sorel-Tracy ce soir

Dans le cadre des soirées musicales dans les parcs, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Cool Jazz Trio le mercredi 13 juillet au carré Royal (centre-ville). Le concert est présenté à 19 h. En cas de pluie, le spectacle de Cool Jazz Trio aura lieu au café-théâtre Les Beaux Instants (3015, place des Loisirs).

Cool Jazz Trio est formé du saxophoniste Louis Latraverse, du guitariste Jean-Guy Péloquin et du contrebassiste Gilles Neault. Ensemble, ils vous présentent les plus grands classiques de jazz et de musique du monde, dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Pour connaître la programmation complète des soirées musicales, les avis de déplacement en cas de pluie et la carte des parcs, consultez le www.ville.sorel-tracy.qc.ca. Pour tout autre renseignement supplémentaire, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.