Les blessures liées à l'utilisation des trottinettes électriques sont en hausse

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) indique que les blessures liées aux trottinettes électriques sont en hausse partout au pays.

«Nous avons jugé essentiel de faire la lumière sur ce sujet important, étant donné que la réglementation varie considérablement d'une province ou d'un territoire à l'autre», a expliqué Tanya Khan, responsable de l'équipe de l'ICIS chargée de l'avancement et de la mobilisation des données hospitalières.

Les données indiquent une augmentation de 32 % des hospitalisations liées aux trottinettes électriques au Canada sur une période d'un an, passant de 375 en 2022-2023 à 498 en 2023-2024.

Les données, publiées jeudi, indiquent que les hospitalisations liées aux trottinettes électriques chez les enfants de 5 à 17 ans ont augmenté de 61 %, passant de 33 à 53, au cours de cette période.

L'ICIS a ajouté que les hospitalisations chez les hommes de tous âges ont augmenté de 22 % au cours de cette année, passant de 267 à 325.

L'augmentation était encore plus marquée chez les femmes de tous âges, avec une hausse de 60 %, passant de 114 à 182 hospitalisations.

Les données montrent que la majorité des hospitalisations liées aux trottinettes électriques ont eu lieu en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Le Dr Daniel Rosenfield, urgentologue pédiatrique à l'hôpital SickKids de Toronto, a déclaré que le nombre d'enfants et d'adolescents se présentant aux urgences avec des blessures liées aux trottinettes électriques a augmenté au cours des cinq dernières années et que certaines ont été «catastrophiques», notamment le décès d'un garçon de 13 ans en 2023.

«Nous voyons tout, des égratignures, coupures mineures et petites lacérations nécessitant quelques points de suture aux traumatismes crâniens, hémorragies internes au thorax et à l'abdomen, en passant par les fractures ouvertes qui doivent être soignées en salle d'opération», a-t-il détaillé.

Certains enfants âgés de quatre à six ans se sont blessés en conduisant une trottinette électrique avec leurs parents, a mentionné le Dr Rosenfield, mais les blessures chez les adolescents circulant seuls sont plus fréquentes.

Parmi les cas pour lesquels l'information est disponible, 80 % des conducteurs qui se retrouvent aux urgences ne portent pas de casque, a-t-il précisé.

Des véhicules motorisés perçus comme des jouets

Pour Daniel Rosenfield, l'augmentation du nombre de blessures est liée à la popularité et à l'accessibilité croissantes des trottinettes électriques ces dernières années, ainsi qu'à une méconnaissance de leur dangerosité.

«Ces trottinettes, comme tout ce qui est électrifié de nos jours, ont vu leur prix baisser et leur puissance augmenter, a-t-il expliqué. Leur accélération et leur couple sont exceptionnels. Et la plupart des parents, lorsqu'ils achètent ces appareils à leurs enfants, n'en sont absolument pas conscients.»

Les enfants se blessent en tombant de leur trottinette électrique, a commenté le médecin, mais les blessures les plus graves surviennent lorsqu'ils heurtent une voiture, un camion ou un véhicule.

Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute, un organisme de bienfaisance axé sur la prévention des blessures, a pointé que les lois concernant les trottinettes électriques varient selon les provinces et même les municipalités.

En Ontario, les conducteurs doivent être âgés d'au moins 16 ans. Mais à Toronto, les trottinettes électriques ne sont pas autorisées sur les voies publiques. À Oshawa, à l'est de la ville, elles sont autorisées dans le cadre d'un programme pilote.

Les trottinettes électriques sont souvent disponibles à la location ; le site web de la ville de Vancouver, par exemple, les présente comme «un moyen accessible et durable de se déplacer et d'explorer Vancouver». Les conducteurs doivent être âgés de 16 ans ou plus et ne peuvent pas dépasser 25 km/h.

De toute évidence, les gens utilisent des trottinettes électriques partout, qu'elles soient autorisées ou non, a relevé Mme Fuselli.

«Même si une ville a un règlement à ce sujet, elle peut réglementer ce qui est utilisé dans les espaces publics, mais cela doit ensuite être appliqué. Elle ne peut pas vraiment réglementer ce qui est vendu.»

Les enfants de moins de 16 ans ne devraient pas utiliser de trottinettes électriques, de l'avis de Mme Fuselli, et les parents ne devraient pas en acheter pour leurs enfants plus jeunes.

«On dirait des jouets, mais ce sont en réalité des véhicules motorisés», a-t-elle rappelé.

Le Dr Rosenfield a ajouté que, même si les enfants peuvent aussi se blesser en conduisant des trottinettes non électriques, notamment en se cassant les os et en se blessant à la tête s'ils ne portent pas de casque, «on compare des pommes et des oranges» en matière de sécurité.

«La vitesse qu'un jeune enfant peut atteindre (sur une trottinette) est au maximum de 5 à 10 kilomètres à l'heure», a-t-il pointé, soulignant que son service des urgences n'a pas tendance à voir les «blessures catastrophiques» qu'il constate avec les trottinettes électriques.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Nicole Ireland, La Presse Canadienne