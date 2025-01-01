Demande d'aide de la population pour retrouver Lucille Ménard de Lacolle

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver madame Lucille Ménard, 37 ans, de Lacolle.

Elle aurait quitté son domicile de Lacolle, le 23 septembre dernier en matinée.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1m66

Poids : forte corpulence

Cheveux : blonds

Yeux : bleus

Marques distinctives : tatouage de papillon sur l’omoplate (pas de côté déterminé)

Habillement : aucune description

Toute personne qui apercevrait Mme. Ménard est priée de communiquer avec le 911. De plus, toutes informations pouvant permettre de le retrouver peuvent être communiquées, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.