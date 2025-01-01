Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Vue la dernière fois le 23 septembre

Demande d'aide de la population pour retrouver Lucille Ménard de Lacolle

durée 13h00
24 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver madame Lucille Ménard, 37 ans, de Lacolle.

Elle aurait quitté son domicile de Lacolle, le 23 septembre dernier en matinée.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1m66
Poids : forte corpulence
Cheveux : blonds
Yeux : bleus
Marques distinctives : tatouage de papillon sur l’omoplate (pas de côté déterminé)
Habillement : aucune description

Toute personne qui apercevrait Mme. Ménard est priée de communiquer avec le 911. De plus, toutes informations pouvant permettre de le retrouver peuvent être communiquées, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fixation du prix du pain: il est maintenant possible de soumettre sa demande

Publié le 11 septembre 2025

Fixation du prix du pain: il est maintenant possible de soumettre sa demande

Les consommateurs canadiens ont maintenant la possibilité d'obtenir leur part du règlement de 500 millions $ intervenu dans le cadre d'une action collective liée à un stratagème présumé de fixation du prix du pain. Les cabinets Strosberg Wingfield Sasso et Orr Taylor ont annoncé jeudi que le processus de réclamation était désormais ouvert dans le ...

LIRE LA SUITE
Un homme roule à plus de 145 km/h sur la route 138 à Très-St-Sacrement

Publié le 3 septembre 2025

Un homme roule à plus de 145 km/h sur la route 138 à Très-St-Sacrement

Le 30 août, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont capté un homme qui circulait à une vitesse de 146 km/h dans ans une zone où la limite maximale est établie à 90 km/h sur la route 138 à Très-Saint-Sacrement.  Il s'agit d'un grand excès de vitesse qui lui a coûté une amende de 1099$ et dix points d'inaptitude. De plus, son permis de ...

LIRE LA SUITE
Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Publié le 18 août 2025

Le risque de feux de forêt persistera jusqu'à la fin de l'été au Canada

Les provinces de l'Ouest canadien et de la côte est devraient rester vigilantes quant à la possibilité d'une recrudescence des feux de forêt pendant le reste de l'été, selon la dernière mise à jour du gouvernement fédéral. De vastes étendues de la Colombie-Britannique et des provinces des Prairies devraient être plus sèches et plus chaudes que la ...

LIRE LA SUITE