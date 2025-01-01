Nous joindre
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

Un roquefort de la Maison Gabriel Coulet rappelé en raison de la Listeria

durée 18h00
17 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a procédé au rappel d'un fromage roquefort de la Maison Gabriel Coulet parce qu'il pourrait être contaminé de la bactérie Listeria monocytogenes.

Le produit visé est le Roquefort - La Cave de marque Maison Gabriel Coulet en format de 100 grammes et dont la date d'expiration est le 3 novembre 2025.

Le Québec et l'Ontario sont visés par le rappel. Les consommateurs qui auraient le produit en leur possession devraient le jeter ou le ramener au magasin.

L'ACIA procède à une enquête sur la salubrité des aliments et pourrait éventuellement émettre d'autres rappels, a-t-elle précisé dans un avis en ligne.

Le rappel fait suite à des analyses de l'ACIA. Aucun cas de maladie n'a été signalé jusqu'à maintenant.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement de signes visibles ou d'odeurs suspectes, selon l'agence. Elle peut toutefois entraîner les symptômes suviants: vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables. Dans le cas des femmes enceintes, l'infection peut se transmettre au bébé, qui pourrait naître prématurément et même mourir avant la naissance.

 

